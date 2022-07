Prognoza pogody na 8 i 9 lipca

Jak informuje IMGW, Skandynawia oraz Bałkany są pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu będą pod wpływem klina związanego z wyżem znad Atlantyku. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z układem niżowym nad północną Skandynawią i Morzem Północnym. Z zachodu na wschód przemieszcza się front okluzji. Napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa.

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 23 st. C, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Temperatura minimalna od 11 do 15 st. C, w rejonach podgórskich od 7 do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju i pod koniec dnia na krańcach zachodnich lokalnie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północy do 23 st. C na południowym wschodzie, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze, okresami z gradem. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe słabe burze. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, początkowo w trakcie burz porywisty, północno-zachodni i zachodni. W sobotę zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu stopniowo wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, okresami możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie ewentualnych burz porywisty, zachodni.