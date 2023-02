Prognoza pogody na 8 i 9 lutego

Jak informuje IMGW, Europa północna i częściowo Półwysep Iberyjski są pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominuje wyż z centrum nad Ukrainą. Polska nadal jest w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w tym samym zimnym powietrzu arktycznym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1031 hPa i powoli zacznie spadać.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy, wschodzie oraz w centrum miejscami duże i tam słabe opady śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szadź. Temperatura maksymalna na wschodzie oraz w pasie pojezierzy od -4 st. C do -1 st. C, na pozostałym obszarze od 0 st. C do 2 st. C, tylko w kotlinach karpackich od -8 st. C do -5 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym zachodzie nawet bezchmurnie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów i osadzające szadź. Temperatura minimalna od -14 st. C, -12 st. C na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do -6 st. C na zachodzie; tylko na północy słabszy mróz, od -4 st. C do -2 st. C. W kotlinach karpackich lokalnie spadek temperatury do około -20 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W czwartek na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Rano na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów i miejscami osadzające szadź. Temperatura maksymalna od -3 st. C, -1 st. C na wschodzie, około 1 st. C w centrum do 4 st. C na zachodzie; chłodniej tylko w kotlinach karpackich od -7 st. C do -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu województwa śląskiego okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr będzie okresami dość silny, porywisty.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego, pod wieczór małe. Rano możliwe silne zamglenia, a lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do300 m. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna -9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.