Prognoza pogody na 8 i 9 lutego

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu niżu wędrującego znad Szwecji w rejon Zatoki Ryskiej. Z północnego zachodu na południe wolno przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Napływa za nim chłodne powietrze polarne morskie. Południowe krańce kraju pozostają w cieplejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.

W środę przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północy do 3 st.C w centrum kraju i 8 st.C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północy dość silny, w porywach do 75 km/h, stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy kraju. Miejscami opady śniegu, w południowej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na krańcach południowych opady deszczu i deszczu ze śniegiem, tylko wysoko w górach opady śniegu. Miejscami w centrum i na wschodzie kraju przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 10 cm. Temperatura minimalna od -10 st.C lokalnie na Pomorzu do -2 st.C w centrum kraju i 4 st.C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i południu w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich i północnych. W Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 70 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od Górnego Śląska po południe Lubelszczyzny i Roztocze przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południu Polski opady głównie deszczu. W Sudetach i Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północy do 6 st.C na południowym wschodzie. Wiatr na północy i w centrum słaby, zmienny, na południu słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu i wieczorem opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże okresami opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm. Temperatura minimalna -1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W czwartek w stolicy początkowo zachmurzenie duże i okresami opady śniegu. Po południu większe przejaśnienia i zanik opadów. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.