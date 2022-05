Prognoza pogody na 8 i 9 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europę północną i krańce południowe oraz południowo-wschodnie znajdują się pod wpływem niżów. Pomiędzy tymi układami rozciąga się obszar wyżowy z centrami nad Morzem Północnym i Rosją.

Polska znajduje się na skraju wyżu znad Morza Północnego, tylko na wschodzie i południu zaznacza się płytka zatoka niżowa. Od centrum kraju na południe zaznacza się wolno przemieszczający się chłodny front atmosferyczny, za którym napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie rosło.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu i w centrum, okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 15 st. C na północy, około 19 st. C w centrum, do 21 st. C, 22 st. C na południu. Chłodniej nad samym morzem od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych. Podczas burz wiatr w porywach do około 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym-wschodzie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, oraz zanikające burze. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do około 10 st. C, lokalnie 11 st. C, na południu i południowym-wschodzie. Na północy kraju, miejscami przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Helu, oraz około 17 st. C w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy początkowo zachmurzenie duże, później stopniowy zanik chmur. Temperatura minimalna około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i północny.

W poniedziałek w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.