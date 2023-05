Prognoza pogody na 8 i 9 maja

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia, Środkowa i Północna jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Białorusią, Europa Zachodnia jest częściowo pod wpływem Wyżu Azorskiego. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem, Morzem Tyrreńskim oraz Rumunią.

Pogodę w Polsce kształtuje wyż znad Białorusi, jedynie na południowym wschodzie kraju zaznacza się jeszcze wpływ zatoki niżu znad Rumunii. Napływa powietrze pochodzenia arktycznego z północy i północnego wschodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek w kraju na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu i wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane, a na południowym wschodzie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st. C na południowym wschodzie do 17 st. C lokalnie na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15 st. C; w obszarach podgórskich Karpat od 7 do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

W nocy przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południowym wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C na przeważającym obszarze do 5 st. C na północnym zachodzie i nad samym morzem; na Podhalu około -2 st. C. Miejscami przygruntowe przymrozki do -5 st. C. Wiatr przeważnie słaby, na zachodzie umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

We wtorek pogodnie. Temperatura maksymalna od 12 st. C na południowym wschodzie, około 15 st. C w centrum do 19 st. C na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 2 st. C, lokalnie przygruntowe przymrozki do -1 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, okresami zmienny.

We wtorek w stolicy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.