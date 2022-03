Prognoza pogody na 8 i 9 marca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominował będzie rozległy wyż z centrami nad Danią i Norwegią oraz w rejonie Morza Białego, od zachodu Wielka Brytania oraz Francja dostawać się będą w zasięg głębokiego niżu znad Atlantyku, z frontami atmosferycznymi. Miejscami wschodnia część Europy znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej związanej z wtórnym niżem znad Finlandii. Polska będzie w zasięgu wyżu, ale nad wschodnimi obszarami kraju przemieszczać się będą płytkie zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi. Na południowym wschodzie pozostanie przetransformowane powietrze arktyczne, a z północnego zachodu będzie napływać masa powietrza polarnego morskiego.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominował będzie rozległy wyż z centrami nad Danią i Norwegią oraz w rejonie Morza Białego, od zachodu Wielka Brytania oraz Francja dostawać się będą w zasięg głębokiego niżu znad Atlantyku, z frontami atmosferycznymi. Miejscami wschodnia część Europy znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej związanej z wtórnym niżem znad Finlandii. Polska będzie w zasięgu wyżu, ale nad wschodnimi obszarami kraju przemieszczać się będą płytkie zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi. Na południowym wschodzie pozostanie przetransformowane powietrze arktyczne, a z północnego zachodu będzie napływać masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

We wtorek w Polsce na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano na północnym zachodzie lokalnie zanikające mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 500 m i tam przejściowo zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz słabymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na krańcach południowo-wschodnich, około 4 st. C w centrum, do 8 st. C na północnym zachodzie, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na krańcach zachodnich słaby, zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h i tam okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane oraz miejscami mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonach mgieł stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 4 cm do 8 cm w Karpatach. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -4 st. C do 0 st. C; cieplej miejscami na wybrzeżu około 1 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych, miejscami zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h i tam okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę na zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko rano miejscami zanikające mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 400 m i tam przejściowo zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z opadami śniegu i śniegu z deszczem, a na Pomorzu Wschodnim, Warmii i częściowo w centrum także deszczu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 3 cm do 8 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 0 st. C na krańcach południowo-wschodnich, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie, tylko w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około -2 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, na wschodzie z kierunków wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h i tam okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W nocy w stolicy zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.