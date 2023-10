Prognoza pogody na 8 i 9 października

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia i południowa nadal znajduje się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują niże. Polska dostała się w zasięg klinu wyżu znad Niemiec, jedynie jej krańce północno-wschodnie są jeszcze na skraju zatoki niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Z północy napływa zimne powietrze arktyczne. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1005 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w wielu miejscach bezchmurnie. Na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej. W szczytowych partiach gór słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 10 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 11 st. C, 14 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie także dość silny, w porywach do 65 km/h, a od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę także dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, północno-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy na zachodzie kraju wzrastające do dużego aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. Przelotne opady deszczu początkowo także na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 2 st. C na wschodzie i w centrum (tutaj nad ranem miejscami przygruntowy przymrozek do -1 st. C) do 6 st. C na zachodzie, nad morzem około 8 st. C, na Podhalu około -1 st. C. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz początkowo na wschodzie kraju umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h na krańcach północno-wschodnich, przeważnie z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek na zachodzie, południu i częściowo w centrum kraju zachmurzenie duże oraz opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu, tutaj przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwy słaby przelotny deszcz (głównie na krańcach północnych). Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 8 st. C do 12 st. C, w obszarach podgórskich od 4 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków zachodnich, na zachodzie z kierunków wschodnich.

W niedzielę w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, nad ranem wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później stopniowo słabnący, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.