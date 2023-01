Prognoza pogody na 8 i 9 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy niż znad Atlantyku. Polska znajduje się na skraju tego niżu. W drugiej połowie dnia do krańców zachodnich kraju zbliżać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie kraju miejscami również rozpogodzenia. Miejscami na północy i południowym wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w pierwszej połowie nocy na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem i przejściowo możliwy marznący deszcz, powodujący gołoledź. W dolinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 do 5 st. C, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie od -2 do -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na krańcu północno-wschodnim również deszcz ze śniegiem. Miejscami na południu kraju suma opadów deszczu do 15 mm. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 do 9 st. C, tylko na północnym wschodzie około 2 st C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie podgórskim Karpat miejscami dość silny z kierunków południowych, wieczorem od zachodu skręcający na zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 65 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni.