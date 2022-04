Prognoza pogody na 8 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i centralna oraz krańce południowo-wschodnie będą pod wpływem niżów z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim, Francją oraz Turcją i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Pozostały obszarze kontynentu pogodę kształtował będzie Wyż Azorski. Polska będzie pod wpływem rozległego i głębokiego niżu z ośrodkiem w rejonie Zatoki Botnickiej. W ciągu nocy, z zachodu na wschód, szybko przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 980 hPa i będzie się wahać.

Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu miejscami na północnym zachodzie do 12 mm. Na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 - 17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze do 18 stopni na krańcach południowo wschodnich. Chłodniej na północy oraz na Podhalu od 10 do 13 stopni. Wiatr umiarkowany i dość, na wybrzeżu także silny około 45 km/h, porywisty, na zachodzie i północy w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km/h.