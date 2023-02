Prognoza pogody na 8 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i częściowo Półwysep Iberyjski będą pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominować będzie wyż z centrum nad Ukrainą. Polska nadal będzie w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w tym samym zimnym powietrzu arktycznym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1031 hPa i powoli zacznie spadać.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy, wschodzie oraz w centrum miejscami duże i tam słabe opady śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szadź. Temperatura maksymalna na wschodzie oraz w pasie pojezierzy od -4 do -1 st. C, na pozostałym obszarze od 0 do 2 st. C, tylko w kotlinach karpackich od -8 do -5 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.