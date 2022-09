Prognoza pogody na 8 września

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północny wschód i wschód Europy oraz Półwysep Iberyjski będą pod wpływem wyżu znad Skandynawii oraz znad Atlantyku, pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych wraz z linią zbieżności.

Północno-wschodnia część Polski nadal będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii, pogodę w południowo-zachodniej części kraju kształtować będzie zatoka niżowa z frontami atmosferycznymi oraz linią zbieżności, które związane będą układem niżowym. Na północnym wschodzie nadal zalegać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego, nad pozostałą część Polski z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W czwartek w północno-wschodniej połowie Polski będzie pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze kraju więcej chmur, a na zachodzie i południu miejscami burze z intensywnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 80 km/h i lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 18 do 26 st. C.

