Prognoza pogody na 9 czerwca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa wschodnia oraz częściowo zachodnia będą w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Na wschodzie zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego, a na krańcach zachodnich frontu chłodnego. Wschód Polski pozostanie w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim, zachód w chłodnej masie polarnej morskiej.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

IMGW prognozuje, że w czwartek w ciągu dnia w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm, w pasie od Mazur, przez Mazowsze po Małopolskę miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum, od 26 do 29 st. C na wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, w centrum wschodni, na zachodzie skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.