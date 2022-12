Prognoza pogody na 9 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominować będzie rozległy układ niżowy z głównymi ośrodkami nad Portugalią, południową Francją i Słowenią, które połączy pofalowany front chłodny. Jedynie wschodnie krańce kontynentu pozostaną w zasięgu wyżu znad Rosji. Polska będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim i Północnym oraz Słowenią. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie bez większych zmian.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominować będzie rozległy układ niżowy z głównymi ośrodkami nad Portugalią, południową Francją i Słowenią, które połączy pofalowany front chłodny. Jedynie wschodnie krańce kontynentu pozostaną w zasięgu wyżu znad Rosji. Polska będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim i Północnym oraz Słowenią. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie bez większych zmian.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i pozostanie bez zmian.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane. Na południowym wschodzie opady deszczu, chwilami intensywne, okresami na Podhalu opady marznące powodujące gołoledź; na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie od 10 mm do 15 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim o 15 cm. Rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -2 st. C miejscami na Pomorzu do 3 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju wschodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.