Prognoza pogody na 9 i 10 grudnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar kontynentu nadal będzie pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii i Morza Adriatyckiego, jedynie wschodnia i zachodnia Europa będzie w zasięgu wyżów znad Azorów i zachodniej Rosji.

Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego ośrodek znad Grenlandii przemieści się nad Islandię. Z zachodu do centrum powoli będzie wędrować front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Adriatyckiego, za którym zaczyna napływać zimne powietrze polarne morskie, wypierając zalegające nad krajem powietrze arktyczne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie Polski okresami wystąpią większe przejaśnienia. Opady śniegu prognozowane są głównie na zachodzie kraju. Po południu na południu woj. śląskiego możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Na południowym zachodzie kraju opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, do 8 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około zera w centrum, do 1 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami na północy porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h i tam możliwe będą zawieje oraz zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie będzie całkowite, na południu i zachodzie możliwe przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem, na południu, wschodzie i w centrum przejściowo także marznącego deszczu powodującego gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w zachodniej połowie kraju o 3 cm, do 6 cm, a na Pomorzu i Kujawach do 8 cm. Temperatura minimalna od -5 st. C do -1, jedynie lokalnie na wybrzeżu około zera. Wiatr na południowym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu początkowo porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h i możliwe zawieje oraz zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, od południowego zachodu postępujące rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, na wschodzie i północy także deszczu ze śniegiem i tam lokalnie opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Wieczorem w piątek spodziewane są silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południu do 3 st. C na wschodnim wybrzeżu, chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu oraz południowym wschodzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. Początkowo w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna około -1 st. C, wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a przejściowo także marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Temperatura minimalna około -1 st. C, wystąpi początkowo. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a miejscami także marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Temperatura maksymalna około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.