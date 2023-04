Prognoza pogody na 9 i 10 kwietnia

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują wyże, wpływ niżów zaznacza się głównie na krańcach zachodnich i na południowym wschodzie kontynentu. Nad Polską będzie się powoli rozbudowywał klin wyżu znad Skandynawii, ale wschodnia część pozostanie w zasięgu wypełniającej się zatoki niżowej. Ze wschodu stopniowo napływa będzie i wilgotne ciepłe powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i w centrum burze. Podczas burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C, nad morzem około 8 st. C, w rejonach podgórskich od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i w centrum zanikające burze. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 2 st. C do 7 st. C, na Pomorzu i Mazurach lokalnie 0 st. C, 1 st. C, najchłodniej w kotlinach podkarpackich od -3 st. C do -1 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 400 m. Przelotne opady deszczu, w Tatrach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i w centrum burze, lokalnie możliwy niewielki grad. Podczas burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C, nad morzem i na południu Podkarpacia od 9 st. C do 11 st. C, najchłodniej w kotlinach podgórskich od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu możliwa burza. W przypadku burzy wysokość opadów punktowo do około 10 mm. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny, w burzy porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu, głównie początkowo. W drugiej połowie nocy silne zamglenia. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, północny.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu i lokalna burza. W przypadku burzy wysokość opadów punktowo do około 10 mm. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W czasie burzy wiatr porywisty.