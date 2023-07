Prognoza pogody na 9 i 10 lipca

Od Morza Norweskiego i Skandynawii, przez Europę Środkową po Morze Śródziemne rozciągać się będzie obszar wyżu. Wschodnie i zachodnie obszary kontynentu pozostaną pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi.

Polska będzie w zasięgu słabnącego wyżu znad Skandynawii, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i nie ulegnie większym zmianom.

W niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie umiarkowane i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 25 do 29 st. C; cieplej na południowym zachodzie od 30 do 32 st. C oraz chłodniej nad morzem i na krańcach północno-wschodnich od 20 do 24 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy na wschodzie bezchmurnie; na zachodzie kraju zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, około 14 st. C w centrum, do 18 st. na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, zmienny.

W poniedziałek na wschodzie zachmurzenie małe; na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe wzrastające od zachodu do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C na Półwyspie Helskim, około 25 st. na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, do 31 st. na Górnym Śląsku. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny; na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W Warszawie w niedzielę słonecznie. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, północny. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, zmienny.