Prognoza pogody na 9 i 10 listopada

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Europie południowa połowa kontynentu oraz wschodnia jego część jest pod wpływem rozległego, ale słabego wyżu z centrami nad Hiszpanią oraz zachodnią Rosją.

Pozostały obszar Europy znajduje się w zasięgu rozległego niżu z głównym ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu, a na północnym zachodzie zaznacza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego związanego z płytkim niżem znad Finlandii. Jedynie wschodnia i południowa część kraju pozostaje pod wpływem wyżu. Cieplejsza masa powietrza jest powoli wypierana na wschód przez napływające z zachodu nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i zacznie rosnąć.

W środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami na północy i północnym zachodzie słabe opady deszczu. Rano miejscami we wschodniej połowie oraz w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, około 13 stopni C. w centrum do 15,16 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach w porywach 75 km/h.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Z północnego zachodu ku centrum przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Początkowo na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od dwóch, trzech stopni na południowym wschodzie i częściowo wschodzie, około 6 stopni w centrum do 9 na zachodzie i 11 stopni nad morzem; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 0. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie. Miejscami opady deszczu, wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni w kotlinach karpackich i 9 stopni na wschodzie do 13 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, jedynie nad morzem chwilami porywisty, południowo-zachodni skręcający na zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane, po północy wzrastające do dużego. Nad ranem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 7 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.