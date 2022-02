Prognoza pogody na 9 i 10 lutego

Jak informuje IMGW Europa Południowa, częściowo Zachodnia i Centralna nadal jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska jest pomiędzy rozległym niżem z ośrodkami nad Morzem Norweskim, a wyżem znad Europy Zachodniej i Południowej. Od zachodu nasuwa się strefa frontu ciepłego, za którym napływa cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Jak informuje IMGW Europa Południowa, częściowo Zachodnia i Centralna nadal jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska jest pomiędzy rozległym niżem z ośrodkami nad Morzem Norweskim, a wyżem znad Europy Zachodniej i Południowej. Od zachodu nasuwa się strefa frontu ciepłego, za którym napływa cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1007 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W środę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat oraz na Suwalszczyźnie również deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st.C na wschodzie, około 7 st.C w centrum, do 10 st.C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od 3 st.C do 5 st.C. Wiatr umiarkowany i okresami w porywach do 60 km/h, nad morzem także dość silny i w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Karpatach do 80 km/h, lokalnie powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich Karpat oraz na północy także deszczu ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śniegu. Temperatura minimalna od 1 st.C na północy, 3 st.C, 4 st.C na przeważającym obszarze, do 6 st.C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od -1 st.C do 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe rozpogodzenia, a na północnym zachodzie wzrost do całkowitego. Opady deszczu i mżawki, głównie na północy kraju. Temperatura maksymalna od 5 st.C na północy, około 7 st.C w centrum, do 11 st.C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od 3 st.C do 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże, rano z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 7 st.C. Wiatr słaby, po południu wzmagający się chwilami do umiarkowanego i porywistego, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 4 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.