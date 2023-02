Prognoza pogody na 9 i 10 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i częściowo południowo-wschodnia będzie pod wpływem niżów znad północnego Atlantyku, Morza Barentsa i Morza Czarnego. Nad resztą kontynentu pogodę ukształtuje wyż, którego centrum przemieszczać się będzie znad Ukrainy nad Rumunię. Polska będzie w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie na krańce północno-zachodnie napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i częściowo południowo-wschodnia będzie pod wpływem niżów znad północnego Atlantyku, Morza Barentsa i Morza Czarnego. Nad resztą kontynentu pogodę ukształtuje wyż, którego centrum przemieszczać się będzie znad Ukrainy nad Rumunię. Polska będzie w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie na krańce północno-zachodnie napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

W czwartek na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Rano na południowym wschodzie i w centrum zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów i miejscami osadzające szadź. Temperatura maksymalna od -2, -1 st. C w kotlinach karpackich, oraz 1; 3 st. C na pozostałym obszarze, do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy umiarkowany okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, powodował będzie zamiecie śnieżne.

W nocy na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy miejscami opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -17; -15 st. C w kotlinach karpackich i Podkarpaciu, oraz -4; -2 st. C na pozostałym obszarze, do 0; 1 st. C miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wiatr okresami dość silny, i tam w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 5 st. C, nieco chłodniej w kotlinach karpackich i lokalnie na Podkarpaciu, od -2 do 0 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, na północy wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.