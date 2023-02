Prognoza pogody na 9 i 10 lutego

Jak informuje IMGW, Europa północna jest pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtuje wyż, którego centrum przemieszcza się znad Ukrainy nad Rumunię. Polska znajduje się w zasięgu tego wyżu. Pozostajemy w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie na krańce północno-zachodnie napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

W czwartek na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od -2, -1 st. C w kotlinach karpackich, oraz 1; 3 st. C na pozostałym obszarze, do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy umiarkowany okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, powodował będzie zamiecie śnieżne.

W nocy na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy miejscami opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -18; -15 st. C w kotlinach karpackich i Podkarpaciu, oraz -4; -2 st. C na pozostałym obszarze, do 0; 1 st. C miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wiatr okresami dość silny, i tam w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 5 st. C, nieco chłodniej w kotlinach karpackich i lokalnie na Podkarpaciu, od -2 do 0 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, na północy wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.