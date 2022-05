Prognoza pogody na 9 i 10 maja

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-zachodnia i krańce północno wschodnie oraz południowe Europy będą znajdować się pod wpływem niżów. Pomiędzy tymi układami rozciąga się rozległy obszar wyżowy z centrami nad Morzem Bałtyckim i Rosją. Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Bałtyk. Początkowo w południowej połowie kraju zaznaczy się wpływ zatoki niżowej, która przemieszcza się na południe. Nad wschód kraju napłynie chłodna i sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże z przelotnymi opadami deszczu, a w górach z możliwością burz. Temperatura maksymalna od 10 st. C nad Zatoką Gdańską, 12 st. C, 13 st. C, w górach i na Suwalszczyźnie, około 16 st. C, 18 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być małe, miejscami umiarkowane. Na terenach podgórskich miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 1 st. C, 2 st. C w górach na północnym wschodzie i tu przygruntowe przymrozki do -1 st. C, na Suwalszczyźnie do -2 st. C, od 3 st. C do 7 st. C na przeważającym obszarze, lokalnie do 8 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, nad morzem umiarkowany południowy.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie małe, od północnego zachodu wzrastające do dużego i na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku, najchłodniej około 14 st. C nad Zatoką Gdańską i w Karpatach. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w Małopolsce i na Podkarpaciu wschodni.

W poniedziałek w Warszawie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy w stolicy ma być bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 4 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w Warszawie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.