Prognoza pogody na 9 i 10 maja

Jak informuje IMGW nad Europą dominują wyże, jedynie północno-zachodnia oraz częściowo zachodnia Europa, a także wschodnia część basenu Morza Śródziemnego znajdują się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska pozostaje w zasięgu wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Napływa do nas z południowego wschodu suche powietrze pochodzenia kontynentalnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

We wtorek pogodnie. Temperatura maksymalna od 12 st.C na południowym wschodzie, około 16 st.C w centrum, do 19 st.C na zachodzie, w dolinach karpackich około 11 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na krańcach zachodnich w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy do 55 km/h.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od st.°C na północnym wschodzie do 3 st.C w centrum oraz 7 st.C, 8 st.C nad morzem, lokalnie w dolinach karpackich -1 st.C, we wschodniej połowie kraju przygruntowe przymrozki do -2 st.C, w rejonach podgórskich do -3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy do 70 km/h.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 st.C na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, około 17°C w centrum, do 21 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni. W środę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.