Prognoza pogody na 9 i 10 stycznia

Jak informuje IMGW wschodnie krańce i południowy zachód Europy są w zasięgu wyżów znad Rosji i Atlantyku, na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami nad Skandynawią i Morzem Północnym. Napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

W niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach wschodnich i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Słaby śnieg możliwy również na Roztoczu. Temperatura maksymalna od -2°C na wschodzie do 3°C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w kotlinach sudeckich okresami porywisty, na ogół południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na zachodzie i południowym wschodzie zachmurzenie na ogół duże

i miejscami słabe opady śniegu, na północnym zachodzie również deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -9°C na północnym wschodzie, około -5°C w centrum, do 0°C nad morzem; w kotlinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -13°C. Wiatr na ogół słaby, wschodni, skręcający na zachodzie na kierunki południowe.

W poniedziałek na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od -3°C na północnym wschodzie, około -1°C w centrum, do 3°C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 1°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna -5°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna około -1°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.