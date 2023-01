Prognoza pogody na 9 i 10 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawie całą Europę będzie obejmował rozległy niż z ośrodkiem pomiędzy Wyspami Brytyjskimi a Islandią, w rejonie Wysp Owczych. Krańce wschodnie kontynentu będą w zasięgu wyżu znad Rosji, nad Półwysep Iberyjski sięgnie klin wyżowy znad Atlantyku. Polska będzie w zasięgu wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód kraju będzie wolno przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Z południa i południowego zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie, cieplejsze przed frontem, chłodniejsze po jego przejściu.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawie całą Europę będzie obejmował rozległy niż z ośrodkiem pomiędzy Wyspami Brytyjskimi a Islandią, w rejonie Wysp Owczych. Krańce wschodnie kontynentu będą w zasięgu wyżu znad Rosji, nad Półwysep Iberyjski sięgnie klin wyżowy znad Atlantyku. Polska będzie w zasięgu wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód kraju będzie wolno przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Z południa i południowego zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie, cieplejsze przed frontem, chłodniejsze po jego przejściu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa, początkowo będzie spadać, po południu zacznie rosnąć.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, rano na krańcach północno-wschodnich możliwy deszcz ze śniegiem. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C w centrum kraju i 8 st. C na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, porywisty, na obszarze od Beskidu Sądeckiego po Bieszczady także silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, jedynie na zachodzie większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na południowym wschodzie suma opadów deszczu do 15 mm. Wysoko w Tatrach lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura minimalna od 2 do 5 st. C; chłodniej miejscami w obszarach podgórskich od -1 do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie początkowo na wschodzie kraju z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy do 75 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże, na zachodzie i w centrum większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na południowym wschodzie suma opadów deszczu do 15 mm. Wysoko w Tatrach lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura maksymalna od do 6 st. C; chłodniej na Podhalu około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na Podhalu północny. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni, po południu południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych, nad ranem skręcający na zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.