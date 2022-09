Prognoza pogody na 9 i 10 września

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, wschodnia oraz częściowo południowa Europa znajdują się pod wpływem wyżów z centrami nad zachodnią Rosją oraz północnym Atlantykiem. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżu znad Morza Północnego oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego i północnych Niemiec. Napływa do nas masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W piątek w Polsce zachmurzenie będzie duże. Na zachodzie i południu miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, na wschodzie okresami opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Na zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 16 st. C na wschodzie i północnym wschodzie, od 17 st. C do 22 st. C w centrum, cieplej na zachodzie: 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, z kierunków południowych, w centrum i na południu zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na wschodzie Polski początkowo opady jednostajne. Prognozowana suma opadów do 10 mm, na południu do 20 mm. W drugiej części nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej na północnym wschodzie 9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, na południowym wschodzie wschodni.

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie duże. Na zachodzie większe przejaśnienia. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 20 mm, na południu około 30 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 22 st. C, chłodniej na północnym wschodzie i wschodzie oraz na Podhalu od 13 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków wschodnich, na zachodzie południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz w porywach do 65 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni i wschodni, okresami zmienny.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

