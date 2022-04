Prognoza pogody na 9 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i centralna będą w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na zachodzie kontynentu rozbuduje się wyż z centrum nad Zatoką Biskajską. Polska południowo-wschodnia i wschodnia pozostaną na skraju niżów znad Ukrainy i Bałtyku. Na południowym wschodzie zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i centralna będą w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na zachodzie kontynentu rozbuduje się wyż z centrum nad Zatoką Biskajską. Polska południowo-wschodnia i wschodnia pozostaną na skraju niżów znad Ukrainy i Bałtyku. Na południowym wschodzie zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa i będzie rosnąć.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem na południu miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Miejscami możliwe krótkotrwałe burze. Na południu miejscami wysokość opadów do 12 mm. W górach opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 5 - 7 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, w głębi kraju 8 - 10 stopni, do 11 - 13 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach w głębi lądu do60 km/h, a nad morzem i w Sudetach do 70 km/h, w Karpatach początkowo do 80 km/h, później do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.