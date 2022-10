Prognoza pogody na 9 października

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa środkowa, południowa oraz częściowo zachodnia będzie w zasięgu wyżu znad południowej Polski. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się w obszarze wyżu, w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie rosło.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, nad morzem i wschodzie początkowo okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej miejscami na Podhalu około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, od zachodu stopniowo skręcający na wschodni.