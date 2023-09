Prognoza pogody na 9 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy będzie nadal w zasięgu wyżu, którego centrum znajdzie się nad zachodnią Rosją, jedynie krańce zachodnie kontynentu oraz częściowo basen Morza Śródziemnego będą w zasięgu niżów. Pogodę w Polsce będzie kształtować wspomniany wyż. Pozostaniemy w bardzo ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W sobotę będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie początkowo na północy miejscami duże. Rano lokalnie szybko zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 24 st. C na północnym wschodzie, 28 st. C w centrum i lokalnie 30 st. C na zachodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, od 21 do 23 st. C.

Wiatr słaby, z kierunków południowych i wschodnich.