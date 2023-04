Prognoza pogody na wtorek i środę

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od Islandii i Wielkiej Brytanii, poprzez południową Skandynawię oraz Europę Centralną, po rejon Morza Czarnego pogodę kształtować będą niże z frontami atmosferycznymi. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu wyżów. Polska stopniowo od zachodu będzie dostawać się pod wpływ niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa frontu okluzji. Za frontem, nad krańce zachodnie Polski zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie, wypierając dość ciepłą polarną morską masę powietrza zalegającą nad przeważającym obszarem kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

We wtorek w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Opady deszczu, na zachodzie i w centrum miejscami też burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na zachodzie suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C na zachodzie oraz w kotlinach górskich do 15 st. C na południu, wschodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej połowie nocy na zachodzie również z rozpogodzeniami. Opady deszczu, w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do około 10-15 mm. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej na szczytach górskich o około 10 cm. Na krańcach zachodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. C na zachodzie do 5 st. C, 6 st. C na przeważającym obszarze kraju; chłodniej tylko w kotlinach sudeckich, od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko na wschodzie południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach początkowo do 70 km/h.

W środę na zachodzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C lokalnie nad morzem, 10 st. C, 13 st. C na przeważającym obszarze, do 15 st. C na północnym wschodzie; na Podhalu chłodniej, około 5 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po południu słabe przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny.