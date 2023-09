Program PiS o wymiarze sprawiedliwości: nie ustaniemy w wysiłkach zreformowania sądów

Sąd Najwyższy "elitarnym sądem prawa", przejrzysta struktura sądów, sędziowie pokoju, sprawy rejestrowe i nakazowe dla notariuszy, połączenie radców prawnych i adwokatów w jeden samorząd - to główne z postulatów PiS dot. sądownictwa. Nie ustaniemy w wysiłkach zreformowania sądów - podkreśla PiS.

W weekend Prawo i Sprawiedliwość opublikowało 300-stronicowy program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Dokument zamieszczono na stronie ugrupowania. Program zakreśla perspektywę do 2031 r. i składa się z 14 działów tematycznych. Jednym z nich jest "wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie".

Według PiS "sądy wciąż działają nieprawidłowo". "Sędziowie (...) w sposób zorganizowany i metodyczny angażują się w spory polityczne, będąc rzecznikami zblatowanych z nimi polityków. Ma to swoje odzwierciedlenie także w ich orzecznictwie" - ocenia to ugrupowanie. Jak dodaje, "od lat sądy wyjątkowo łagodnie traktują także celebrytów". Zdaniem PiS także "na sądach spoczywa w całości odpowiedzialność za dziką reprywatyzację".

"Niektóre środowiska sędziowskie nieustannie rozszerzają swoje kompetencje na kolejne obszary, w szczególności kosztem władzy ustawodawczej" - ocenia PiS. Receptą na to - jak napisano w programie - ma być wprowadzenie gwarancji wzmacniających trójpodział władz w Polsce.

Wśród propozycji i zapowiedzi programowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości wymieniono m.in. reformę Sądu Najwyższego. SN ma stać się "elitarnym sądem prawa" i skupić się "na sprawach szczególnej wagi oraz skargach nadzwyczajnych, gdy dojdzie do rażąco niesprawiedliwych prawomocnych wyroków sądowych".

"Konsekwentnie będziemy także dążyć do reformy struktury sądów" - zapowiada PiS. Dlatego - jak to określono - "ich struktura zmieni się na prostą i przejrzystą". Sprawy, które "obywatele kierowali dotąd do sądów okręgowych w dużych miejscowościach, będą rozstrzygane w dawnych sądach rejonowych".

Kolejną z zapowiedzi jest wprowadzenie sędziów pokoju, którzy mają orzekać w sprawach wykroczeniowych i w drobnych sprawach cywilnych. "Sędziowie pokoju będą osobami z wykształceniem prawniczym, a ich wybór na pięcioletnią kadencję odbędzie się w wyborach powszechnych. Terytorium ich działania stanowić będzie gmina, na terenie której zostaną wybrani. Będą również zobowiązani do zamieszkiwania w +swojej+ gminie" - zapisano.

Program zapowiada również uproszczenie postępowań sądowych w sprawach frankowych - uruchomienie "szybkiej ścieżki sądowej dla frankowiczów". Podjęta ma też zostać walka z nadużyciami przy postępowaniach upadłościowych. "Receptą na ten proceder będzie wprowadzenie losowego przydziału spraw upadłościowych syndykom" - zaznaczono.

"Na kolejnym etapie reformy sprawy rejestrowe i związane z księgami wieczystymi zostaną przekazane do właściwości notariuszy. Notariusze (...) dokonywać będą wpisów w księgach wieczystych, a także wydawać notarialne nakazy zapłaty" - wskazano również w programie. Egzekucja należności finansowych - jak zapowiada PiS - ma zaś trafić do Krajowej Administracji Skarbowej.

Z kolei zawody radcy prawnego i adwokata mają zostać połączone w jeden samorząd zawodowy. "Adwokaci będą mogli podjąć pracę na etacie na takich samych warunkach, na jakich dzisiaj podejmują ją radcy prawni" - zapowiada PiS.

Jak zauważa ponadto ta partia, już teraz 30 proc. spraw załatwianych jest cyfrowo. "Dlatego kolejnym krokiem jest pełna cyfryzacja - do 2030 r. każdą sprawę będzie można założyć w formie cyfrowej" - przewidziano.

"Dzięki projektom, opracowanym wespół z Massachusetts Institute of Technology czy Stanford Research Institute, opracujemy najnowocześniejsze systemy cyberbezpieczeństwa, które zapewnią skuteczną barierę przed coraz liczniejszymi atakami hakerskimi" - zaznaczono w programie.

Jednocześnie w programie zawarto gwarancje dla pracowników sądów. "Żaden pracownik sądu nie zostanie zwolniony z powodu reformy - wszyscy dostaną gwarancje pracy w dotychczasowych miejscowościach i zachowają obecne wynagrodzenie zasadnicze" - zapowiedziano.

"Obywatele wciąż mogą spotykać się w sądach z niesprawiedliwością, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość nie ustanie w wysiłkach, mających na celu realne, korzystne dla milionów Polaków, zreformowanie sądów" - podkreśla PiS.