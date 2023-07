Program "Reset" TVP Info o wizycie Putina w Polsce w 2009 roku

Kolejny odcinek programu "Reset" TVP Info został poświęcony wizycie Władimira Putina w Polsce we wrześniu 2009 roku. W poniedziałkowym programie przedstawiono notatkę z rozmów Donalda Tuska z Putinem podczas wizyty, opisano także m.in poprzedzające ją spotkania polityków polskich i rosyjskich.

W szóstym odcinku programu "Reset" autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza wskazano m.in. na spotkanie Tuska z Putinem w szwajcarskim Davos w styczniu 2009 roku, gdzie padło zaproszenie do Polski dla ówczesnego rosyjskiego premiera. Do spotkania doszło we wrześniu tego roku.

"Jednym z odpowiedzialnych za przygotowanie spotkania był ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który specjalnie udał się do Moskwy, by ustalić szczegóły spotkania z Siergiejem Ławrowem (szefem rosyjskiego MSZ). Miał również nalegać na osobiste spotkanie z Putinem, do którego jednak nie doszło. Gdy bowiem Sikorski przyjechał na Kreml, nie został wpuszczony przez strażnika. Później Rosjanie przeprosili, a Sikorski uznał sprawę za zamkniętą" - wskazuje TVP Info.

W programie poruszono następnie kwestię spotkań Putina z polskim premierem podczas wizyty na początku września 2009 - w rocznicę wybuchu II wojny światowej - w Gdańsku i Sopocie. Twórcy programu przedstawili notatkę dyplomatyczną powstałą wtedy po spotkaniu Tuska i Putina.

"Dokumenty wskazują jasno, że celem budowania resetu między Polską a Rosją było sprowadzenie stosunków polsko-rosyjskich do standardów panujących w relacjach Rosji z Niemcami" - podkreślają autorzy nawiązując do tekstu notatki. Jak zacytowano, podczas spotkania z Putinem Tusk podkreślił, że "dialog i współpraca między Polską a Rosją nie mogą być gorsze niż współpraca między Polską a Niemcami i między Rosją a Niemcami".

"Jednocześnie zaznaczył, że nie do pomyślenia jest, żeby w sprawie II wojny światowej łatwiej było zbudować dialog polsko-niemiecki niż dialog polsko-rosyjski" - wskazuje TVP Info.

Jak podkreślono w opublikowanej notatce, "podzielając powyższą opinię, premier Putin wyraził wdzięczność premierowi Tuskowi za jego osobiste zaangażowanie i zaangażowanie rządu przezeń kierowanego w polepszanie stosunków polsko-rosyjskich". "Uznając, że »z tym rządem RP można pracować«, Putin wskazał na potrzebę wzmocnienia chrześcijańskiego wymiaru współpracy polsko-rosyjskiej, ponieważ chrześcijaństwo jest duchowym zaczynem wartości Unii Europejskiej" - podkreśla TVP Info.

W tekście drugiej notatki, na którą powołują się twórcy "Resetu" wskazano na informację, że Putin przekazał Tuskowi książkę "Tajemnice polityki polskiej. Zbiór dokumentów 1935-1945" wydaną przez Służbę Wywiadu Zagranicznego FR.

"(Putin) Uznał przy tym, że krytyka wydawnictwa Służby Wywiadu Zagranicznego FR jest słuszna. Zauważył, że +nawet my znaleźliśmy w nim sprawy które wymagają dodatkowego wyjaśnienia i badań+, gdyż nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pewne fakty nie zostały przez autorów przeinaczone" - napisano w przytoczonej w programie notatce. Autorzy programu zwrócili uwagę, że w notatce brak natomiast informacji, by polski premier jakoś na te słowa zareagował.