Projekt nowelizacji dotyczący m.in. emerytur nauczycielskich trafi z powrotem do komisji

Projekt nowelizacji dotyczący zmian w systemie szkolnictwa wyższego, instytutów naukowych czy emerytur nauczycielskich trafi z powrotem do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W czwartek podczas drugiego czytania projektu poprawki do niego złożyli posłowie PiS, KO, Lewicy i Polski 2050.

Chodzi o projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, Prawa oświatowego i innych ustaw. W czwartek w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie projektu złożonego przez posłów PiS.

"Przedstawiony projekt ustawy jest w wielu wypadkach odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska oświatowe, akademickie czy samorządowe" - podkreślił Tomasz Zieliński (PiS). Wskazał, że projekt zapewnia prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej z 1999 r. Doprecyzowuje - jak mówił - zasady oceny pracy nauczyciela, rozszerza katalog uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także daje kuratorom skuteczny nadzór nad szkołami niepublicznymi.

Zieliński dodał, że w projekt przedłuża na lata 2024 i 2025 r. przepisy dotyczące finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania dla uczniów z Ukrainy.

Wskazał, że projekt ułatwi uczelniom otwieranie kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych, zwiększy dostęp studentom do stypendiów socjalnych oraz rozszerzy krąg osób, które będą mogły wnioskować o certyfikat znajomości języka polskiego, jako obcego - bez egzaminu.

Posłowie klubów KO, Lewicy, KP-PSL oraz kół Konfederacji, Polski 2050 i Wolnościowców podkreślali, że w projekt zmienia zapisy aż 15 ustaw. "Procedowanie nad ta ustawą urąga wszelkim zasadom parlamentaryzmu. W jednej projektowanej ustawie można zmienić tylko jedną ustawę" - powiedziała Kinga Gajewska (KO). Zaznaczyła, że od tej zasady jest jeden wyłom, jeśli zmieniane przepisy, choć są zapisane w różnych ustawach, to mają z sobą związek. W tym przypadku - według niej - to nie zachodzi. "Jaki związek z sobą ma Karta Nauczyciela, dodawanie kuratorom kolejnych kompetencji, zwiększanie kadencji dyrektorom, zmiany w instytutach badawczych, w Instytucie im. Maksymiliana Kolbego, tworzenie uczelni medycznych? Co ma z sobą wspólnego?" - pytała Gajewska.

Katarzyna Kretkowska (Lewica) nazwała projekt "legislacyjnym potworkiem, ofiarą gwałtu dokonanego przez ministra (edukacji i nauki Przemysława) Czarnka na zasadach procesu legislacyjnego oraz na partnerach społecznych; gwałtu dokonanego przez usłużnych posłów PiS, którzy ten potworek firmują". Dodała, że projekt roi się od błędów i niedoróbek. Dariusz Klimczak (KP) nazwał go "legislacyjnym grochem z kapustą rodem z republik bananowych". Artur Dziambor (Wolnościowcy) ocenił, że przypomina projekty tzw. ustaw covidowych, gdy w jednym projekcie zmieniano wiele różnych ustaw.

"Ta ustawa powinna być oprawiona w ramki i pokazywana w szkołach na lekcjach, jak nie należy robić ustaw. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Widziałem ustawy okropne, widziałem ustawy perfidne" - powiedział Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja).

Opozycja podnosiła też argumenty merytoryczne. Najwięcej uwag krytycznych odnosiło się do zaproponowanych w projekcie zapisów dotyczących emerytur stażowych dla nauczycieli, rozszerzenia uprawnień nadzorczych kuratorów oraz zliberalizowania przepisów dotyczących warunków umożliwiających uczelniom o ubieganie o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym.

"Prezydent (Andrzej) Duda dwa razy zawetował Lex Czarnek, a teraz po raz kolejny, po raz trzeci, tylnymi drzwiami w tych 15 ustawach - myśleliście, że społeczeństwo się nie dowie, przeoczy - nadajecie nowe kompetencje kuratorom oświaty. W tych ustawach chodzi o to, by było więcej (kurator - PAP) Barbary Nowak w polskiej szkole" - powiedziała Gajewska. Dodała także, że projektem tej ustawy "minister Czarnek oszukał nauczycieli". Jak mówiła, rozmowy szefa MEiN ze związkami zawodowymi na temat wcześniejszych emerytur skończyły się fiaskiem, dlatego projekt został złożony w Sejmie, jako poselski, by uniknąć konsultacji społecznych.

"Oszukano nauczycieli, obiecując im powrót do tzw. emerytur stażowych, kiedyś zawartych w art. 88 (ustawy Karta Nauczyciela - PAP), tymczasem mamy tu zupełnie inne rozwiązanie, dotyczące tylko 19 tys. nauczycieli, a nie 700 tys., a proponowane świadczenia będą niższe niż minimalna emerytura i w związku z tym postawią tych nauczycieli w kolejce do pomocy społecznej" - powiedziała Kretkowska. "Ponadto nauczyciel na wcześniejszej emeryturze będzie mógł pracować tylko na pół etatu i tylko za zgodą kuratora" - dodała.

Posłanka Lewicy wskazała też na zapisy dotyczące liberalizacji przepisów dotyczących zgody na kształcenie lekarzy. "Otwierane bez ładu i składu uczelnie medyczne, bez zaplecza szpitalnego, klinicznego, bez badawczego, co ten projekt proponuje, zostały druzgocąco ocenione przez Naczelną Radę Lekarską" - powiedziała Kretkowska. Dodała, że przepisy te zostały bardzo krytycznie ocenione przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Deficyt lekarzy jest faktem, ale nie rozwiążemy go takimi sposobami" - ocenił Klimczak. Wskazał, że problem leży w innymi miejscu, wskazał brak kadry kształcącej przyszłych lekarzy, która mogłaby uczyć studentów, brak miejsc rezydenckich, problemy z robieniem specjalizacji. Ocenił też, że w proponowanym zwiększeniu nadzoru kuratora nie chodzi o zwiększenie nadzoru pedagogicznego, o zwiększenie nadzoru politycznego nad szkołami.

Projektu bronił Jarosław Sachajko (Kukiz'15). Wskazał, że projekt należy dalej procedować ze względu na zapisy dotyczące wcześniejszych emerytur. "Trzeba go poprzeć" - powiedział. Odniósł się też do łatwiejszego otwierania kierunków lekarskich. "Chcemy mieć lekarzy na bardzo wysokim poziomie. Tylko że w tej chwili sprowadzamy lekarzy z różnych części świata, którzy są dużo gorzej wykształceni, niż polscy lekarze, niż nawet ci lekarze, którzy będą w tej chwili kształceni. Cieszę się, że jest ten projekt ustawy" - mówił.

Zgodnie z projektem przejść na emeryturę na szczególnych zasadach, czyli w wieku niższym niż ustawowy (60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn) będą mogli - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - nauczyciele, którzy łącznie spełnią następujące warunki: rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie.

Zgodnie z projektem do przejścia na emeryturę na szczególnych zasadach będą mogli przejść począwszy od: 1 września 2024 r. (nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.); 1 września 2025 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.); 1 września 2026 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.).

W projekcie rozszerzono grono uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które jest odpowiednikiem emerytur pomostowych, o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Projekt zakłada większy nadzór kuratora nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny mógłby polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę "niezwłoczne umożliwienie" wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w danej placówce. Określono też wyraźnie termin usunięcia uchybień, w razie ich stwierdzenia przez organ nadzoru. W przypadku braku reakcji na zamiar przeprowadzenia kontroli, jak i zignorowanie polecenia usunięcia jej wyników, na podstawie projektowanych przepisów, szkoła niepubliczna lub placówka może zostać wykreślona z ewidencji.

Przedłożenie zakłada zliberalizowanie przepisów dotyczących utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym przez uczelnie, które nie spełniały warunków poddania się ewaluacji jakości działalności naukowej. Obecnie muszę one zatrudniać co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, a jednocześnie prowadzić co najmniej jeden kierunek przygotowujący do wykonywania zawodu medycznego innego niż zawód lekarza lub lekarza-dentysty (pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego).

Projekt umożliwia uczelniom zwiększanie opłat za studia w trakcie ich trwania.

Zmienia ponadto sposób ustalania prawa do stypendiów socjalnych dla studentów. Obecnie jest ono określane na podstawie sumy kwoty kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego oraz wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Zastąpić je ma kryterium odnoszące się do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projektowana regulacja znosi też zakaz zatrudniania doktoranta jako nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego.