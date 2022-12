Projekt nowelizacji specustawy pomocowej ponownie skierowany do prac w komisji 

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który przewiduje m.in., że uchodźcy będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w związku ze zgłoszeniem poprawek w trakcie drugiego czytania został w środę ponownie skierowany do prac w komisji.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do prac w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW). Posiedzenie komisji ma się odbyć jeszcze w środę wieczorem.

Poprawki do projektu zgłosiły kluby PiS, Lewica i koło Polska 2050. Poseł Lewicy i przewodniczący Komisji AiSW Wiesław Szczepański podczas debaty Sejmowej zaznaczył, że szereg poprawek do tego projektu ustawy został przyjęty na wtorkowym posiedzeniu komisji AiSW. Dodał, że poprawki zostały zaproponowane przez stronę rządową i przygotowane przez posła PiS Piotra Kaletę. Dodał, że przyjęta została także poprawka zaproponowana przez posła Tomasza Zimocha (Polska 2050) i posłankę Urszulę Nowogórską (KP), która dotyczyła przedłużenia ważności praw jazdy dla ukraińskich kierowców.

Szczepański złożył dwie poprawki, które - jak mówił - powinny jeszcze bardziej usprawnić działanie tej ustawy. Dodał, że chodzi o "wydłużenie okresów pozwalających na składanie określonych dokumentów przez stronę ukraińską".

Kolejne poprawki złożył podczas drugiego czytania Tomasz Zimoch (Polska 2050). Jak mówił Zimoch, wprowadzenie obowiązku częściowego pokrycia kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy należy uznać za krok zrozumiały, jednak "wątpliwości budzi procedura przyznawania uprawnień do korzystania z wyjątków od zasady pokrywania części kosztów pomocy, która nie została opisana w projekcie ustawy". "Uważamy za konieczne wprowadzenie minimalnych gwarancji proceduralnych dla obywateli Ukrainy chcących skorzystać z wyjątków od zasady odpłatności" - mówił.

Druga zgłoszona przez niego poprawka dotyczy wydłużenia łącznego okresu dozwolonego pobytu poza terytorium Polski. "Poprawka nie zakłada wypłacenia świadczeń socjalnych za okres braku obecności na terytorium Polski, dlatego chcemy wydłużenia tego okresu do 60 dni" - powiedział.

We wtorek projekt nowelizacji poparła jednogłośnie Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie wnieśli do projektu szereg poprawek, z których liczne w uzgodnieniu z rządem zgłosił poseł PiS Piotr Kaleta.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker odpowiadając w środę na pytania posłów podziękował za merytoryczną dyskusję na wtorkowym posiedzeniu komisji. "Zdecydowana większość poprawek przedstawionych przez obóz rządzący została przyjęta jednogłośnie bez głosowania. To pokazuje jak ponad podziałami politycznymi potrafimy te dobre rozwiązania wspierać" - mówił.

Zauważył, że od 24 lutego wszyscy Polacy ponad podziałami politycznymi pomagają uchodźcom wojennym z Ukrainy. "Także działania administracji publicznej od pierwszego dnia były wspólne" - zaznaczył.

Projekt nowelizacji tzw. specustawy pomocowej ma na celu zmianę przepisów związanych z pomocą w miejscach zbiorowego zakwaterowania organizowanych przez wojewodów, samorządy i inne instytucje publiczne. Zgodnie z projektem od marca taka pomoc będzie udzielana co do zasady przez okres do 120 dni od pierwszego przyjazdu uchodźcy do Polski. Po tym terminie uchodźca, nienależący do grup szczególnie wrażliwych, aby otrzymać taką pomoc, będzie musiał pokrywać część jej kosztów, a także mieć nadany numer PESEL.

W obecnym kształcie projekt przewiduje, że od marca obywatele Ukrainy - którzy będą w Polsce ponad 120 dni, ale nie dłużej niż 180 dni - będą mogli korzystać z takiej pomocy, jeśli pokryją 50 procent jej kosztów (nie więcej niż 40 zł dziennie). Z kolei od maja obywatele Ukrainy, którzy będą w Polsce ponad 180 dni, otrzymają taką pomoc, jeśli opłacą 75 procent jej kosztów (nie więcej niż 60 zł dziennie).

Pomoc w takich miejscach nie będzie ograniczana w przypadku grup szczególnie wrażliwych. Zgodnie z projektem osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunowie co najmniej trojga dzieci, a także osoby w trudnej sytuacji, nie będą musiały pokrywać kosztów utrzymania. Po 120 dniach od ich przyjazdu do Polski pomoc będzie kontynuowana bez opłat.

Według projektu z ustawy usunięty zostanie przepis, który przewiduje specjalny tryb wydawania uchodźcom zezwoleń na pobyt czasowy. Wnioski w tej sprawie mieli oni składać między 9. a 18. miesiącem pobytu w Polsce. Te złożone dotychczas mają być pozostawione bez rozpoznania. Autorzy projektu zaznaczyli, że zmiana ta w żadnym wypadku nie pozbawi uchodźców ich prawa do przebywania na terytorium RP, który ustawa gwarantuje przez 18 miesięcy od 24 lutego br.

Jedna z poprawek komisji wniesionych na wniosek PiS zakłada jednak, że o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy od 1 kwietnia 2023 roku będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. "To wyjście naprzeciw oczekiwaniom uchodźcom, którzy chcą zaplanować życie w Polsce na dłużej" - mówił we wtorek na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

W projekcie przewidziane są też zmiany dotyczące integracji społecznej uchodźców, o których na komisji mówiła minister Agnieszka Ścigaj. Jak tłumaczyła, to m.in. możliwość finansowania działań w zakresie integracji z Funduszu Pomocy oraz zmiany w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Celem projektowanej noweli jest również uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń dla uchodźców. Zgodnie z proponowaną zmianą wypłaty będą wstrzymywane, jeżeli uchodźca wyjedzie z Polski. Nadal obowiązywać będzie też przepis, który stanowi, że jeśli taki wyjazd przekroczy 30 dni, obywatel Ukrainy traci status wynikający z ustawy i tym samym przestają przysługiwać mu świadczenia. Taki status może być znowu nadany, jeśli Ukrainiec ponownie ucieknie do Polski w wyniku działań wojennych w jego kraju.

Projektowana nowelizacja usankcjonuje także dokument elektroniczny dostępny w aplikacji Diia.pl (odpowiedniku mObywatela dla ukraińskich uchodźców) jako dokument pobytowy. Dokument ten wraz z dokumentem podróży będzie uprawniał obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Projekt zakłada też wydłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce zgodnie z prawem przed wojną, do 24 sierpnia 2023 roku.

Projekt zakłada także zmianę m.in. kwestii rejestracji obywateli Ukrainy. Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie noweli. Dotychczas termin na rejestrację w systemie PESEL wynosił 90 dni od wjazdu do Polski.

W projekcie są też przepisy dotyczące dalszego wsparcia finansowego dla samorządów na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. W OSR zapisano, że na 2023 r. na te zadania w Funduszu Pomocy zaplanowane są ponad 2 mld zł.