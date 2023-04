Projekt rozporządzenia dot. zasad wpisów w księdze wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniający zasady dokonywania wpisów w księdze wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Projektowana nowelizacja - jak podano w uzasadnieniu - wynika z potrzeby dostosowania rozporządzenia do przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z czerwca 2022 r. oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest obowiązana zawiadomić młodzieżowy ośrodek wychowawczy o skierowaniu nieletniego do tego ośrodka.

W projekcie zaproponowano, by wpisy w księdze wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego były dokonywane chronologicznie według dat otrzymania przez dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego zawiadomienia o skierowaniu nieletniego do tego ośrodka.

Obecnie wpisy dokonywane są według dat otrzymania przez dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do tego ośrodka.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.