Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. ustalania ryczałtu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia trafił do konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej trafił do konsultacji publicznych - wynika ze strony Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana ma umożliwić odpowiednie zwiększenie ryczałtu PSZ w bieżącym okresie rozliczeniowym tym świadczeniodawcom, którzy - w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie popandemicznym - wykonali świadczenia w skali przekraczającej liczbę jednostek sprawozdawczych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu. Projekt upoważni Narodowy Fundusz Zdrowia do odpowiedniego zwiększenia takim podmiotom kwot ryczałtu PSZ.

"W trakcie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego część świadczeniodawców działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, skoncentrowała się w całości albo w znacznej części na realizacji specyficznych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, co spowodowało ograniczenie działalności tych podmiotów, zgodnej z zakresem ich kwalifikacji do PSZ. Sytuacja pandemiczna wpłynęła też na ogólne obniżenie aktywności świadczeniodawców PSZ, co spowodowane było zarówno restrykcjami epidemicznymi jak i zmniejszoną skłonnością znacznej części pacjentów do korzystania z planowych świadczeń opieki zdrowotnej w omawianym okresie. Konsekwencją tego było powstanie +długu zdrowotnego+, którego spłacenie wymaga obecnie istotnego zwiększenia liczby przyjęć pacjentów przynajmniej przez część świadczeniodawców PSZ, w tym w zakresach świadczeń finansowanych w formie ryczałtu PSZ" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Ponadto w projekcie rozporządzenia wprowadza się przepis przejściowy, na mocy którego liczba jednostek sprawozdawczych, obliczana dla danego świadczeniodawcy na bieżący okres rozliczeniowy, obejmujący 2023 r., zostanie zwiększona o 2,35 proc.

Jak wskazano w uzasadnieniu, powodem takiej zmiany jest wzrost kosztów prowadzenia działalności przez świadczeniodawców działających w ramach PSZ w następstwie wysokiej inflacji oraz wzrostu kosztów zatrudnienia personelu, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.