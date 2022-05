Projekt rozporządzenia ministra zdrowia o programie pilotażowym oddziaływań terapeutycznych trafił do konsultacji

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych i ich rodzin, został skierowany do konsultacji publicznych.

W czwartek projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie z 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin został skierowany do konsultacji publicznych.

Zmiana rozporządzenia polega na rozszerzeniu wykazu realizatorów tego programu o dwa podmioty - Centrum REHABILIS sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania 36 podmiotom, w tym Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", Forum Związków Zawodowych oraz Niezależnemu Samorządnego Związkowi Zawodowemu "Solidarność".

"Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie rozporządzenia zostaną pokryte w ramach środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia bez potrzeby ich zwiększania oraz konieczności uruchamiania funduszu zapasowego. Koszty programu zostaną pokryte z pozycji w planie finansowym dotyczącej finansowania programów pilotażowych" - zaznaczono w ocenie skutków regulacji.

Program pilotażowy dotyczy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zarówno przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, oraz do ich rodzin.

Jak ocenia ministerstwo, celem programu jest praktyczne sprawdzenie efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych przedstawionych przez realizatorów programu pilotażowego. Okres realizacji programu trwa od 1 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.