Projekt rozporządzenia zwiększa refundację na wybrane wyroby medyczne

Większą dostępność wyrobów medycznych przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt trafił do konsultacji publicznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowana nowelizacja wprowadza zmiany mające być odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich.

Projekt przewiduje m.in zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby chłonne z 30 proc. do 20 proc., a w przypadku dzieci do 10 proc., zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr., wprowadzenie refundacji wyrobów dla pacjentek po mastektomii czy zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10 proc. dla pacjentów dorosłych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych. Nadanie nowego brzmienia rozporządzeniu ma także na celu uporządkowanie zapisów dotyczących uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji, a także po jej zakończeniu do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

W rozporządzeniu została dodana informacja na temat możliwości realizacji wybranych zleceń drogą wysyłkową, co - jak wskazuje wnioskodawca - jest często poszukiwaną informacją przez pacjentów. Wskazano, że zakres wyrobów dostępnych tą drogą został skonsultowany ze środowiskiem ekspertów i konsultantów krajowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i stopień konieczności dopasowania wyrobów medycznych.

Nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.