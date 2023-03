Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni podległych MSWiA - na najbliższym posiedzeniu rządu

Na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie przedstawiony projekt ustawy o zmianie nazw uczelni państwowych podległych ministrowi SWiA - poinformował w piątek na briefingu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Dodał, że resort nad tym projektem pracuje od miesięcy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wiceszef MSWiA podkreślił w piątek, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest najważniejszą tego typu uczelnią w Polsce. "Właśnie dlatego, aby umożliwić dalszy rozwój, wejście Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w nowy okres jej wielkiego rozwoju, na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie przedstawiony projekt ustawy o zmianie nazw uczelni państwowych podległych ministrowi SWiA" - poinformował Poboży.

Dodał, że ma nadzieję, że jeszcze w tym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona na Akademię Policji w Szczytnie.

"Ten projekt to uznanie dotychczasowego dorobku, znaczenia i jakości uczelni w Szczytnie. To odpowiedź na wniosek uczelni w Szczytnie w następstwie spełnienia wielu obiektywnych kryteriów, które są w tego typu zmianach potrzebne" - podkreślił.

Przypomniał, że akademia jest kategorią zarezerwowaną do uczelni akademickich. "Także to nie jest wyłącznie zmiana samej nazwy, ale to uznanie dorobku, jakości i znaczenia uczelni, podniesienie jej na zupełnie nowy poziom rozwoju. To przejście od uczelni wyższej do rangi uczelni akademickiej" - mówił.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że "policyjne szkolnictwo to bardzo ważny element największej polskiej formacji mundurowej, dbającej o bezpieczeństwo wewnętrzne, jaką jest polska policja". "Nie ma innej drogi, innej możliwości by zostać oficerem polskiej policji niż przejście przez proces edukacyjny w szkole policji w Szczytnie. Nie ma innej możliwości, by obejmować wyższe funkcje kierownicze w policji, jeśli nie ukończy się Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i nie zostanie się oficerem polskiej policji"- dodał.

Wskazał, że w policji jest 30 tys. etatów i zaledwie 13 tys. oficerów. "Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mamy niezwykle wartościowych ludzi na stanowiskach kierowniczych"- zaznaczył.

Komendant rektor WSPol nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska podkreśliła, że uczelnia buduje markę od ponad 32 lat. "Początkowo kształcone były tu kadry policji, ale w miarę upływu lat rozszerzano na kadry cywilne. To współpraca międzynarodowa, uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego, wysokie noty w czasopismach punktowanych i możliwość rozwoju i uruchamiania nowych kierunków" - mówiła.

Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA zakłada zmianę nazw obecnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po zmianie zapisów pierwsza z uczelni zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą, zaś druga na Akademię Policji w Szczytnie.

Zgodnie z najnowszą wersją projektu ustawy uczelnie zmienią nazwy pierwszego dnia miesiąca po upływie miesiąca od ogłoszenia.

Według projektu, "nowe nazwy mają wyróżnić SGSP i WSPol w Szczytnie spośród innych uczelni i zapewnią większą ich rozpoznawalność oraz renomę, co przełoży się na pozytywny odbiór uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz umocni ich pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego". Jak wskazano, "nazwy +Akademia Pożarnicza+ oraz +Akademia Policji w Szczytnie+ będą bowiem w sposób jednoznaczny identyfikować uczelnie, uwypuklając charakter ich działalności, jak również kreować zasadniczego i kluczowego ich odbiorcę". Projekt opracowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.