Projekt w sprawie czternastej emerytury w wykazie prac rządu; świadczenie ma być wypłacone w sierpniu

W 2022 r. czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu wraz sierpniową emeryturą lub rentą – wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pełną kwotę, czyli 1217,98 zł otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów czytamy, że projekt ustawy wprowadza wypłatę kolejnego w 2022 r. - obok trzynastej emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - czternastej emerytury.

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

W informacji wskazano, że jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Ponadto - jak czytamy w wykazie prac rządu - czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Rząd zaproponował też, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wyda Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

W projekcie zaproponowano ponadto zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od 14 emerytur przysługujących w 2022 r. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają jednakową kwotę w wysokości 1217,98 zł.

Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia ma być pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. - jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze).