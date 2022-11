Projekty PiS: immunitet formalny zbędnym przywilejem osobistym

Immunitet formalny jest instytucją nadmiernie rozbudowaną i stanowi zbędny przywilej osobisty - uzasadniono projekt zmian konstytucji autorstwa PiS, który dot. czterech artykułów ustawy zasadniczej. Powiązany z nim jest projekt noweli ośmiu ustaw ws. parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów.

O złożeniu w Sejmie projektów, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów, poinformowali w środę po południu politycy PiS - wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk i szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast.

Projekt o zmianie Konstytucji RP, do którego dotarła PAP, odnosi się do czterech artykułów ustawy zasadniczej - 105, 181, 196 i 200 - mówiących o immunitetach odpowiednio: posłów i senatorów, sędziów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i członków Trybunału Stanu.

Przede wszystkim zniknąć miałby zapisy konstytucji mówiące o posłach, a stosowane także wobec senatorów i stanowiące m.in., że "od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej" oraz "poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania". Obecnie konstytucja stanowi także, że "o zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego".

Regulacje te będące immunitetem formalnym parlamentarzystów zastąpiłby zapis mówiący: "W przypadku zatrzymania lub aresztowania posła niezwłocznie powiadamia się o tym Marszałka Sejmu". "Jednocześnie proponuje się usunięcie z porządku prawnego przepisów, w myśl których właściwy organ przełożony może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanej lub aresztowanej osoby" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

W konstytucji pozostałby natomiast zapis mówiący, że "poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu". "Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu" - stanowi pozostawiony zapis.

Do tego pozostawionego artykułu konstytucji mówiącego o immunitecie materialnym parlamentarzystów projekt dodaje jednak kolejne zdanie stanowiące, że "zgoda Sejmu nie jest wymagana, jeśli postępowanie wszczyna się z oskarżenia publicznego".

Analogicznie zmienione zostałyby zapisy konstytucji stanowiące o immunitetach sędziowskich. Aktualnie konstytucja stanowi, że "sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności". "Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego" - dodano w tym artykule ustawy zasadniczej.

Przepis ten miałby zostać zastąpiony zapisem mówiącym, że "w przypadku zatrzymania lub aresztowania sędziego niezwłocznie powiadamia się o tym prezesa właściwego miejscowo sądu". Identycznie zmienione miałyby zostać zapisy w sprawach sędziów TK i członków TS. Także w tych przypadkach zrezygnowano z możliwości nakazania natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego przez np. prezesa sądu.

Zmiana konstytucji miałaby wejść w życie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu następującej po kadencji, w czasie której została ogłoszona.

Powiązany z projektem zmiany konstytucji projekt nowelizacji ustaw dotyczy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o Trybunale Stanu, Prawa o ustroju sądów wojskowych, Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o SN, ustawy o statusie sędziów TK, ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK i Prawa o prokuraturze.

"Postępowania karne, w których przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie wystąpiono o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła, senatora, członka TS, sędziego, asesora sądowego, prokuratora oraz asesora prokuratury (...) prowadzi się bez wymogu uzyskania tej zgody" - stanowi jeden z proponowanych przepisów przejściowych. Natomiast w przypadku pociągania do odpowiedzialności za wykroczenie popełnione przed dniem wejścia zmiany w życie, miano by stosować przepisy dotychczasowe.

Jak oceniono w uzasadnieniu "proponowane zmiany wprowadzą pełną przejrzystość, a także zasadę równości wobec prawa, co jest niezwykle istotne dla społeczeństwa, które w obecnym stanie odczuwa daleko idącą niesprawiedliwość".

"Wnioskodawcy uważają, że posłowie, senatorowie przedstawiciele władzy sądowniczej, prokuratorzy powinni podlegać odpowiedzialności karnej na takich samych zasadach, jakie dotyczą wszystkich obywateli. (...) Wnioskodawcy stanęli również na stanowisku, że immunitet formalny jest instytucją nadmiernie rozbudowaną i stanowi zbędny przywilej osobisty" - dodano w tym uzasadnieniu.

Zgodnie z konstytucją, immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

"Jest jeszcze trochę czasu do wyborów, w tej kadencji mamy jeszcze rok, więc powinniśmy spokojnie zdążyć. 30 dni musi minąć, by można było projekt procedować, to akurat w nowym roku zaczniemy energicznie w tym kierunku działać" - mówił w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.