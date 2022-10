Prokurator: do śmierci 4-latka mogło dojść wcześniej; w czwartek sekcja zwłok chłopca

Do zgonu czterolatka, którego ciało znaleziono w środę rano, mogło dojść znacznie wcześniej - poinformował prokurator Krzysztof Czyżewski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak wyjaśnił, w czwartek odbędzie się sekcja zwłok dziecka.

Zarzuty zabójstwa chłopca w środę usłyszeli jego matka i jej partner. Podejrzani to dwoje 19-latków, Karolina W. i Damian G. Zostali zatrzymani we wtorek w miejscowości Gogole Wielkie w powiecie ciechanowskim. W środę rano ciało chłopca odkopano w miejscowości Ruda Talubska.

Prokurator Czyżewski powiedział w środę dziennikarzom, że w materiałach sprawy są okoliczności, które "wskazują na to, że do zgonu tego dziecka doszło znacznie wcześniej". "Natomiast są to również okoliczności na tyle wrażliwe, że nie chciałbym o tym mówić i przekazywać tego opinii publicznej" - zastrzegł.

Zapytany, czy dziecko miało ślady pobicia lub uduszenia, Czyżewski wyjaśnił, że na czwartek zaplanowana jest sekcja zwłok. "Liczymy na to, że jutrzejsza sekcja zwłok odpowie na pytanie, kiedy doszło do zgonu dziecka, jakie i czy w ogóle są jakieś obrażenia na ciele dziecka, oraz co było przyczyną, czyli w jakim mechanizmie doszło do zgonu dziecka" - podkreślił.

Zaznaczył, że wnioski biegłych mogą pozwolić na weryfikację wyjaśnień złożonych przez podejrzanych.