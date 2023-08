Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro odwołał Prokuratora Rejonowego w Dębicy; powodem były zaniedbania ws. nękania sąsiadów w gminie Czarna

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy - poinformował prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Dodał, że powodem odwołania były zaniedbania w sprawie uporczywego nękania sąsiadów, do jakiego dochodziło w gminie Czarna w powiecie dębickim.

Jak zaznaczył prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej w sprawie uporczywego nękania sąsiadów, w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy były prowadzone trzy postępowania. Wszystkie zakończyły się odmową wszczęcia postępowania i umorzeniami.

"We wszystkich zakończonych sprawach ujawniono liczne uchybienia w tym bezczynność, a w zasadzie brak jakiegokolwiek działania, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego, nieprzestrzeganie terminów procesowych" - wyjaśnił prokurator.

Wskazał, że dopiero po interwencji Prokuratury Krajowej, Prokurator Rejonowy w Dębicy podjął wszystkie trzy zakończone śledztwa i połączył z czwartym prowadzonym jeszcze postępowaniem.

"Uchybień dopuszczono się pomimo, że uprzednio były prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy sprawy o takie same przestępstwa w stosunku do innej pokrzywdzonej, wcześniejszej właścicielki posesji, popełnione przez te same osoby. Postępowania te zakończyły się skierowaniem do sądu czterech aktów oskarżenia i aktualnie są procedowane. W tamtych postępowaniach również niezbędna była interwencja ze strony Prokuratury Krajowej" - tłumaczył.

Przypomniał, że w jednej ze spraw trójka oskarżonych została prawomocnie skazana, jednakże Sąd Najwyższy na skutek kasacji uchylił wyroki sądów I i II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

"Mając wiedzę o toczących się wcześniej sprawach Prokurator Rejonowy w Dębicy nie podjął żadnych działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia podawanych przez kolejne osoby pokrzywdzone okoliczności wskazujących na ten sam przestępczy charakter zachowań tych samych osób. Dlatego też Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję o odwołaniu go z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy" - zaznaczył.

Podał przy tym, że w ostatnim czasie Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przedstawiła trzem osobom, w tym 72-letniej Małgorzacie K., 40-letniemu Andrzejowi K. i 36-letniej Małgorzacie K. zarzuty dokonanego w latach 2021-2023 uporczywego nękania sąsiadów, a także grożenia im pozbawieniem życia. "Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności" - podkreślił.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzani skierowali zażalenia na te postanowienia, jednak Sąd Okręgowy utrzymał w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - dodał prokurator Karol Borchólski.