Prokuratura będzie weryfikowała wyjaśnienia podejrzanego ws. ataku na ochroniarza PKN Orlen

Prokuratura Rejonowa w Płocku będzie weryfikowała wyjaśnienia 41-letniego mieszkańca tego miasta, który we wtorek rano zaatakował nożem pracownika ochrony zakładu produkcyjnego PKN Orlen. Wystąpi też z wnioskiem o aresztowanie podejrzanego.

We wtorek po południu podejrzanemu o atak przedstawiono w płockiej Prokuraturze Rejonowej zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Jego przesłuchanie trwało około godziny. Został on przywieziony do prokuratury nieoznakowanym radiowozem policji; gdy był wprowadzany do budynku, miał na głowie kominiarkę.

Podejrzany o atak nożem na pracownika Orlen Ochrony ma 41 lat, natomiast poszkodowany w ataku to 31-letni mężczyzna - wcześniej podawano, że to 42-latek. Ugodzony nożem przebywa w szpitalu.

Do ataku doszło we wtorek ok. godz. 5 rano przed bramą nr 2, prowadzącą do płockiego zakładu PKN Orlen. Jak informowały wcześniej policja i prokuratura, napastnik został ujęty i obezwładniony przez innych pracowników ochrony płockiego koncernu. Następnie został przekazany policji.

"Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez ugodzenie nożem pracownika ochrony. W trakcie przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w tej sprawie" - powiedziała dziennikarzom we wtorek po południu prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska.

Jak dodała, "z wyjaśnień podejrzanego wynika, że motywem jego działania był uraz związany z utratą pracy w Orlenie". "Wyjaśnienia podejrzanego będą weryfikowane w toku dalszych czynności" - zaznaczyła prokurator Orkwiszewska.

Wcześniej prokuratura podawała, że w czasie ataku mężczyzna mówił, iż jest żołnierzem służb specjalnych i wykonuje rozkaz. Informowano ponadto, że w przeszłości leczył się psychiatrycznie.

Prokurator rejonowa w Płocku zapowiedziała, że w ramach prowadzonego w sprawie śledztwa wniesiony zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. "Wniosek taki jest przygotowywany" - dodała.

Wskazała przy tym, iż za zarzucany mu czyn grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna nie był wcześniej karany, ale - jak zastrzegła prokurator Orkwiszewska - będzie to jeszcze szczegółowo weryfikowane.

W trakcie podjętych po ataku działań śledczych przeszukano m.in. samochód podejrzanego, którym przyjechał przed zakład PKN Orlen, a także jego miejsce zamieszkania. Jak przyznała prokurator Orkwiszewska, "w samochodzie ujawniono przedmiot przypominający broń, jak i przedmioty przypominające granaty".

Szefowa płockiej prokuratury rejonowej ujawniła także, że stan zdrowia poszkodowanego pracownika Orlen Ochrony jest określany obecnie jako stabilny. "Jest on po operacji. Przebywa na sali pooperacyjnej" - dodała prokurator Orkwiszewska.

Zaznaczyła jednocześnie, że raniony nożem mężczyzna zostanie przesłuchany w charakterze świadka, jak tylko będzie to możliwe, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia.

Wcześniej informowano, że zaatakowany ochroniarz został ugodzony nożem w klatkę piersiową, w plecy i w udo. Tuż po zdarzeniu został w stanie ciężkim przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do szpitala.

Jak informowała we wtorek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska, "napastnik w chwili zdarzenia był trzeźwy". "Pobrana została od niego krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie" - dodała.

Niedługo po ataku na pracownika ochrony PKN Orlen koncern wydał w tej sprawie jeszcze we wtorek rano komunikat. "Potwierdzamy, że dzisiaj w godzinach porannych doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został pracownik Orlen Ochrony. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pomocy, służby koncernu zadziałały zgodnie z procedurami" - przekazało we wtorek rano PAP biuro prasowe PKN Orlen.

Jak zaznaczono, do zdarzenia doszło poza terenem zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku. Koncern podkreślił, iż "obecnie odpowiednie organy ścigania prowadzą działania wyjaśniające". "PKN Orlen jest w kontakcie z rodziną poszkodowanego pracownika Orlen Ochrony" - zaznaczono w komunikacie.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny PKN Orlen. Jest to największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce i jeden z największych w Europie. Zakład jest strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.