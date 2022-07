Prokuratura chce surowszej kary dla fotografa skazanego za przemoc wobec kobiet

Prokuratura z Bydgoszczy domaga się surowszej kary dla fotografa z Pomorza skazanego za szereg czynów związanych z przemocą seksualną wobec kobiet. Zamiast zasądzonych mu 6 lat więzienia chce 12. Skierowała apelację w tej sprawie – poinformowała PAP Prokuratura Krajowa.

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy skierowała apelację od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, skazującego na karę 6 lat pozbawienia wolności fotografa z Pomorza, który dopuścił się szeregu przestępstw na tle seksualnym wobec 4 kobiet.

"Analiza sprawy dokonana m.in. w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej dała podstawy do uznania, że orzeczona kara w obliczu doznanych przez pokrzywdzone krzywd jest rażąco niska i niesprawiedliwa. Prokurator będzie domagał się, zatem orzeczenia w niniejszej sprawie kary łącznej w górnej granicy ustawowego zagrożenia tj. kary 12 lat pozbawienia wolności" - przekazał dział prasowy PK.

Oskarżony mężczyzna, przedstawiając się, jako fotograf, proponował upatrzonym uprzednio w Gdańsku i innych okolicznych miejscowości kobietom, wykonywanie profesjonalnych zdjęć. Utwierdzał je w przekonaniu, że jest fotografem modelingu, jednej z kobiet zaproponował nawet zatrudnienie w charakterze asystentki, a także pomoc w uzyskaniu wizy. Wykorzystując pozyskane w ten sposób zaufanie kobiet, podczas sesji zdjęciowych, nakłaniał je do zdejmowania poszczególnych części garderoby, a następnie stosując przemoc i groźby doprowadzał je wielokrotnie do obcowania płciowego.

Prokuratura Krajowa przypomniała, że Adam Sz. od sierpnia 2011 do czerwca 2015 roku dopuścił się czynów związanych z przemocą seksualną w stosunku do czterech kobiet. Mechanizm jego działania polegał na zastraszeniu i całkowitym podporządkowaniu sobie pokrzywdzonych. Jedną z nich dodatkowo oskarżony nakłonił do założenia firmy modelingowej, którą mieli prowadzić wspólnie, a następnie do zaciągnięcia przez nią szeregu zobowiązań finansowych, zakupu urządzeń elektronicznych na łączną kwotę 13 tysięcy złotych. W tym przypadku wykorzystując wytworzone przez siebie dodatkowo uzależnienie ekonomiczne pokrzywdzonej oraz stosując wobec niej przemoc wielokrotnie doprowadził ją do obcowania płciowego.

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022r., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w obliczu przeprowadzonych dowodów uznał winę oskarżonego w odniesieniu do wszystkich zarzuconych czynów i wymierzył mu karę łączną w wysokości 6 lat pozbawienia wolności. Uzasadniając wymiar kary sąd wskazał na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów dokonanych przez oskarżonego i długi czas trwania przestępczych zachowań. Prokurator zakwestionował powyższy wyrok w zakresie orzeczenia o karze, oceniając wymiar kary łącznej za rażąco niesprawiedliwy i nieodzwierciedlający w należyty sposób stopnia społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu wyrokiem czynów.

W apelacji podniesiono, że sąd mimo dostrzeżenia szeregu okoliczności obciążających oskarżonego nie wziął ich w adekwatny sposób pod uwagę, wymierzył bowiem karę oscylującą w dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Wskazano, że bezsporne okoliczności, z których wynika, że oskarżony działał z premedytacją, przez długi okres, stosując różne formy podstępu i przemocy wobec kilku pokrzywdzonych kobiet, czego następstwem były dotkliwe skutki dla zdrowia psychicznego i dalszego egzystowania każdej z nich, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zdecydowanie surowszym wymiarze kary. Zaznaczono również, że sąd I instancji nie uwzględnił także motywacji oskarżonego oraz jego właściwości czy warunków osobistych.

Prokurator dodatkowo podniósł, że w okolicznościach niniejszej sprawy orzeczona przez sąd kara łączna w tak niskim wymiarze nie spełni celu zapobiegawczego i wychowawczego w stosunku do oskarżonego, jak i w zakresie prewencji ogólnej.

Prokurator domaga się, zatem orzeczenia w niniejszej sprawie kary łącznej w górnej granicy ustawowego zagrożenia tj. kary 12 lat pozbawienia wolności.