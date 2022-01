Prokuratura czeka na kompleksową opinię biegłych ws. śmierci Izabeli z Pszczyny i jej dziecka

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadząca śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny czeka na kompleksową opinię biegłych lekarzy co do przyczyn i czasu śmierci kobiety i jej dziecka.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka prokuratury Agnieszka Wichary, dotychczas w tej sprawie nie postawiono nikomu zarzutów.

30-letnia Izabela we wrześniu zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.

Jak poinformowała w czwartek prok. Wichary, dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego po obumarciu płodu, zaś płód w wyniku zakażenia spowodowanego przedwczesnym odejściem wód płodowych. "Czekamy jednak na kompleksową opinię biegłych co do przyczyn i czasu śmierci pokrzywdzonej oraz płodu" - powiedziała PAP.

W środę w programie TVN "Uwaga" zaprezentowano nagranie, dokonane przez krewną zmarłej kobiety podczas rozmowy z lekarzem zajmującym się Izabelą 2 dni po jej śmierci, w którym lekarz mówi, że obawiał się interweniować mając na względzie zaostrzone przepisy tzw. ustawy antyaborcyjnej. Prok. Wichary nie odniosła się do treści nagrania, zaznaczyła jedynie, że prokurator do zasady posługuje się w śledztwie materiałem procesowym.

Sprawę bada również Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach. Jak poinformowano w czwartek PAP, czynności sprawdzające zostały zakończone, wszczęto natomiast postępowanie wyjaśniające celem ustalenia, czy w tej sprawie doszło do przewinienia zawodowego. "Pozyskaliśmy dokumentację medyczną ze szpitala i z gabinetu, w którym była prowadzona ciąża pacjentki, w kolejnym etapie Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach będzie przesłuchiwał świadków" - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka śląskiej Izby Lekarskiej Alicja van der Coghen.

Kontrolę w szpitalu przeprowadził też Narodowy Fundusz Zdrowia. Potwierdziła liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce. NFZ nałożył w związku z tym na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł. Zarząd szpitala zapowiedział odwołanie do sądu od tej decyzji. Jak poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka placówki Barbara Zejma-Oracz, szpital jest wciąż w trakcie opracowywania i kompletowania dokumentów w celu złożenia w sądzie odwołania od decyzji NFZ.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i opinii ekspertów rzecznik praw pacjenta uznał, że w tej sprawie doszło do naruszenia praw pacjenta, przygotował też zalecenia dla szpitala w Pszczynie. Wśród nich jest m.in. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących zasad postępowania personelu w razie wystąpienia wstrząsu septycznego, a także wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kobiety. Szpital przeprowadził już dodatkowe szkolenia personelu i rozszerzył procedury bezpieczeństwa.

Wcześniej zarząd szpitala zapewniał wielokrotnie, że jego personel zrobił wszystko, by uratować pacjentkę i jej dziecko, a wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz standardów postępowania. Zawiesił jednak realizację kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu kobiety w szpitalu.

Śmierć 30-letniej Izabeli, która osierociła kilkuletnią córkę, wywołała w całym kraju falę protestów przeciw obecnie obowiązującym przepisom dotyczącym aborcji pod hasłem "Ani jednej więcej".