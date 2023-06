Prokuratura Krajowa: będzie wniosek o przedłużenie aresztu dla prezydenta Ostrowca Św.

Prokurator skieruje do sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania dla podejrzanego o przestępstwa korupcyjne prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego - poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. We wtorek sąd skrócił okres aresztowania z 90 do 40 dni.

Prezydent Ostrowca Św. trafił do aresztu na trzy miesiące postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Od tego postanowienia odwołała się obrona, a we wtorek zmienił je Sąd Okręgowy w Katowicach, skracając okres aresztowania do 40 dni, czyli do 1 lipca. Rzecznik tego sądu Jacek Krawczyk nie podał motywów tej decyzji, bo uzasadnienie zostało odroczone na siedem dni.

Dział prasowy PK podkreślił w informacji przesłanej PAP, że katowicki Sąd Okręgowy "rozpoznając zażalenie obrońcy Jarosława G. na zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, utrzymał w mocy jego dalsze stosowanie do dnia 1 lipca 2023 r., potwierdzając tym samym dotychczasowe ustalenia śledztwa i istnienie przesłanki procesowej w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów".

"Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wskazując na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz realną obawę matactwa procesowego ze strony Jarosława G., podejrzanego m.in. o nakłanianie świadka do składania fałszywych zeznań, skieruje do sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania" - poinformował dział prasowy PK.

Prezydent Ostrowca Św., aktualnie zawieszony w pełnieniu funkcji, został ponownie zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 22 maja tego roku. Zatrzymanie miało związek ze śledztwem prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach w sprawie przestępstw korupcyjnych.

W prokuraturze Górczyński (zgodził się na podawanie danych - PAP) usłyszał cztery kolejne zarzuty, w tym m.in. dotyczące nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań poprzez zatajenie sprzedaży Górczyńskiemu złotych i srebrnych monet o wartości 1,7 miliona złotych. Kolejne trzy zarzuty, które usłyszał w prokuraturze prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2020, 2021 oraz 2022. Według śledczych zataił posiadanie złotej monety o wadze 1 kg, którą kupił za 210 tysięcy złotych.

Już w marcu 2023 roku prokurator przedstawił Jarosławowi Górczyńskiemu łącznie pięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwoce 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. W materiale śledztwa ws. prezydenta Ostrowca Św. jest m.in. upubliczniony przez CBA materiał filmowy dokumentujący wręczenie łapówki Jarosławowi Górczyńskiemu.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak Górczyński przyjmuje od nieznanego mężczyzny, mówiącego "to na działkę", plik pieniędzy, który chowa do wewnętrznej kieszeni marynarki. Na filmie przedstawiono też kolejną sytuację, w trakcie której ktoś zwraca się do prezydenta Ostrowca Św.: "Jarku dycha starczy?", na co ten odpowiada: "Słuchaj, ja nie narzucam". Chwilę później przyjmuje pieniądze, które również chowa do kieszeni marynarki.

To kolejne postępowanie toczące się ws. prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w ostatnich latach. W 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zarzucała Jarosławowi Górczyńskiemu przekroczenie uprawnień przy procedurach dotyczących przetargów śmieciowych z 2016 r. poprzez "uniemożliwienie złożenia prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi". W 2020 roku do sądu trafił akt oskarżenia. W maju 2021 roku Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie uniewinnił samorządowca, a pod koniec 2022 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę.

Jarosław Górczyński jest prezydentem Ostrowca Św. od 2014 r. To były poseł wybrany do Sejmu z list PSL w 2011 r. i były wiceprezydent Ostrowca (2006-2011).