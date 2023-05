Prokuratura regionalna zakończyła śledztwo wz. z procederem łapówkarskim w delegaturze ZUW w Koszalinie

Prokuratura Regionalna w Szczecinie zakończyła śledztwo przeciwko trzem podejrzanym, w tym dwóm b. urzędniczkom, w związku z procederem łapówkarskim w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Postępowanie w części dotyczącej Danuty O. zostało umorzone – potwierdziła PAP prokuratura.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie dotyczyło wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych za spowodowanie przyspieszonego, pozytywnego rozpatrzenia wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

CBA w marcu 2021 r. zatrzymało pracownicę oddziału delegatury, główną specjalistkę Annę R. oraz Ewę K., właścicielkę firmy zajmującej się pomocą w sporządzaniu i składaniu wniosków o legalizację pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Polski. Pierwsza usłyszała zarzut przyjmowania korzyści majątkowej jako funkcjonariusz publiczny w zamian za działania stanowiące naruszenie prawa. Druga - wręczania łapówek funkcjonariuszowi publicznemu. W toku śledztwa ustalono, że w 2019 r. Anna R. przyjęła łapówki w łącznej kwocie nie mniejszej niż 7 tys. 50 zł.

W maju 2021 r. do grona podejrzanych dołączyła zatrzymana Danuta O., kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców koszalińskiej delegatury ZUW w Koszalinie. Jej przedstawiono zarzut przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i pomocnictwa w popełnieniu przestępstw przez Annę R. i Ewę K. poprzez zaniechanie sprawowania rzetelnego nadzoru nad podległym pracownikiem.

Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc śledztwo w tej sprawie zostało zakończone. "W części dotyczącej Danuty O. postępowanie zostało umorzone" - potwierdził PAP prok. Lorenc informację, którą w środę przekazała na konferencji prasowej sama zainteresowana.

"Nie zdołano uzyskać dowodów na to, że ta pani (Danuta O.) miała świadomość tego, że wnioski od cudzoziemców z Ukrainy starających się o legalne zatrudnienie są jej przedkładane z pominięciem procedury, że w toku przedkładania tych wniosków doszło też do wręczania łapówek. Prokurator nie udowodniłby tego przed sądem" - przekazał prok. Lorenc.

Zaznaczył, że w tym przypadku można byłoby mówić ewentualnie o "naruszeniu procedur administracyjnych, odpowiedzialności służbowej". "Brak było wystarczających dowodów, by sprawę skierować do sądu, w związku z tym podjęta została decyzja o umorzeniu postępowania w zakresie dotyczącym Danuty O. Ta decyzja jest prawomocna" - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Natomiast w stosunku do dwóch pozostałych podejrzanych Ewy K. i Anny R., jak poinformował prok. Lorenc, do Sądu Rejonowego w Koszalinie skierowany został akt oskarżenia wraz z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego na zasadach uzgodnionych z obiema oskarżonymi. Obie nie kwestionują swojej winy, złożyły wyjaśnienia i chcą dobrowolnie poddać się karze, a prokurator zaakceptował ich wniosek.

"Sąd jeszcze nie podjął decyzji. Może albo uwzględnić ten wniosek w całości, albo skierować sprawę do rozpoznania na zasadach ogólnych" - wskazał prok. Lorenc.

Zarówno Anna R., jak i Danuta O. zostały zwolnione z pracy w delegaturze ZUW. Oczyszczona z zarzutów Danuta O. zamierza wystąpić do sądu o zadośćuczynienie i oczekuje na wyrok w sądzie pracy.

"Te przeżycia wyprowadzania mnie z urzędu, rewizji w domu, w samochodzie, wprowadzanie mnie w kajdankach do sądu, to zostanie ze mną na całe życie. (…) Na pewno wystąpię o zadośćuczynienie (…). Dodam także, że trzy dni po moim zatrzymaniu na polecenie wojewody zostałam zwolniona dyscyplinarnie. (…) Teraz czekam na wyrok sądu pracy. Domagam się przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy" - mówiła w środę była szefowa Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców koszalińskiej delegatury ZUW.