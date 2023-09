Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia po wypadku autokaru do Medjugorie w 2022 r., Zginęło w nim 12 osób. Prokuratura oskarżyła organizatora pielgrzymki Jarosława M. o organizowanie wyjazdów turystycznych bez wymaganego prawem wpisu do rejestru.

6 sierpnia 2022 r. w wypadku polskiego autokaru na północ od Zagrzebia (Chorwacja) na autostradzie A4 ok. 30 km zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Jechało nim z Częstochowy z pielgrzymką do Medjugorje 44 Polaków głównie z Mazowsza, m.in. księża i zakonnice. Pielgrzymkę zorganizowała firma należąca do M. - "U Brata Józefa".

Prokuratura oskarżyła M. o to, że od 2017 roku organizował wyjazdy turystyczne bez wpisu do rejestru - poinformował w piątek PAP zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Marcin Przestrzelski.

Takie przestępstwo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 3 lat - podał.

Zaznaczył, że akt oskarżenia przeciw M. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe 28 sierpnia.

Prokuratura zarzuciła mu, że w latach 2017-23 prowadził działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo od 14 października 2022 roku M. organizował je wbrew zakazowi wykonywania działalności organizatora turystyki orzeczonemu decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego - podał prok. Przestrzelski.

Śledczy ustalili, że Jarosław M. od 17 lipca 2017 roku był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie działalności organizatorów turystyki.

"W ramach prowadzonej działalności oskarżony ogłaszał na swojej stronie internetowej oferty dotyczące organizacji imprez turystycznych, w tym noclegów, przejazdów, wyżywienia uczestników oraz indywidualnego ubezpieczenia podróżnych" - poinformował prokurator.

Najczęstszym celem wyjazdów było Medjugorie, ale także inne miejsca kultu religijnego - zaznaczył.

"M. oferował, reklamował oraz sprzedawał imprezy turystyczne pod nazwą +wyjazdy dla grup z dowolnego miejsca w dowolnym terminie+. W żadnej zamieszczonej na stronie ofercie nie widniała informacja, że wyjazdy zorganizowane zostały przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru, albowiem Jarosław M. działał jedynie jako +agent turystyczny+" - wyjaśniła prokuratura.

Przestrzelski zaznaczył, że na oficjalnej stronie działalności "U Brata Józefa" również znajdowała się zaplanowana na okres 5-13 sierpnia 2022 roku pielgrzymka do Medjugorie. To podczas tego wyjazdu 6 sierpnia doszło do katastrofy w ruchu lądowym na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Podvorec (Chorwacja), gdzie śmierć poniosło dwanaście osób - przypomniał.

"Z materiału dowodowego wynika, że Jarosław M. wykonywał działalność organizatora turystyki bez wymaganego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanie Usług Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Wobec ww. podmiotu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne, w wyniku którego decyzją z dnia 14 października 2022 roku, dyrektor ww. Urzędu zakazał wykonywania oskarżonemu działalności organizatora turystyki przez okres 3 lat" - wskazał prokurator.

Poinformował, że Jarosław M. przesłuchany w charakterze podejrzanego częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Informacje o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu podał w piątek rano portal RMF24.pl, przypominając, że w kwietniu prokuratura umorzyła śledztwo wobec osoby podejrzewanej o spowodowanie wypadku, czyli kierowcy, który zginął, gdy autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu.

Według RMF FM mężczyzna wiosną zmienił nazwę firmy na "Mirada" i dalej organizował pielgrzymki, a obecnie pracuje w zarejestrowanej na jego żonę firmie "Głos Matki", która świadczy podobne usługi.

