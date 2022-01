Prokuratura: w marcu możliwy finał sprawy zabójstwa i podpalenia domu, gdzie doszło do zbrodni

W marcu śledczy chcą zakończyć śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób w Stryszowie w grudniu 2020 r. i podpalenia domu, w którym dokonano zbrodni – dowiedziała się w poniedziałek PAP od wadowickiej prokurator rejonowej Marty Łuczyńskiej.

"Nie dotarły do nas jeszcze wszystkie opinie z dowodów rzeczowych w tej sprawie. Musimy zatem poczekać. Śledztwo jest przedłużone na razie do lutego. Myślę, że w okolicach marca zostanie zakończone" - powiedziała prokurator Łuczyńska.

Jak dodała, akt oskarżenia, gdy zostanie sporządzony, prokuratura skieruje do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Podejrzanymi o dokonanie zbrodni są Mateusz R. i Piotr G. Obaj latem ub.r., krótko po tym, jak zostali sprowadzeni do Polski z Niderlandów, dokąd uciekli po przestępstwie, usłyszeli m.in. zarzuty zabójstwa. Nie przyznają się do tego. Śledczy postawili zarzuty także trzem innym osobom. Chodzi o pomoc w ucieczce i opuszczeniu Polski przez podejrzanych o zabójstwo. Częściowo przyznali się oni do zarzutów.

Ogień w jednorodzinnym domu w Stryszowie wybuchł po południu 5 grudnia 2020 r. Podczas akcji gaszenia w jednym z pomieszczeń strażacy znaleźli dwa ciała - kobiety i mężczyzny. Z budynku wyniesiono trzecią osobę, która trafiła do szpitala.

Śledczy ustalili, że sprawcami byli Mateusz R. i Piotr G. Obaj uciekli za granicę. Byli ścigani Europejskim Nakazem Aresztowania. Wydano wobec nich postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i rozboju. Krótko potem zostali zatrzymani w Niderlandach i wydani Polsce. Do kraju przywieziono ich w połowie maja ub.r.