Prokuratura w Płocku: mężczyzna, który zaatakował pracownika Orlenu, podawał się za żołnierza Służb Specjalnych

W momencie ataku mężczyzna podawał się za żołnierza Służb Specjalnych, twierdził, że wykonywał rozkaz. Był leczony psychiatrycznie - powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska. Potwierdziła tym samym wstępne ustalenia policji.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 5 w Płocku przy ul. Chemików przed bramą wjazdową do koncernu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, 41-latek zaatakował nożem pracownika ochrony.

Prokurator przekazała, że nożownik to mieszkaniec Płocka, rocznik 80. "Nie wiadomo, jakie były motywy mężczyzny. Na razie nie wiadomo też, czy był karany" - powiedziała rzecznik prokuratury.

Napastnik, 41-letni mieszkaniec Płocka w chwili zdarzenia był trzeźwy. Pobrana została od niego krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie.

W samochodzie napastnika znaleziono atrapę broni i granaty hukowe.

"Zlecono też czynność przeszukania mieszkania mężczyzny, natomiast nie mam jeszcze szczegółowych informacji" - zaznaczyła. Podkreśliła, że cały czas trwają czynności w tej sprawie i kompletowane są materiały, które umożliwią wykonanie czynności procesowych z tym mężczyzną.

Jak zaznaczyła mężczyzna zostanie przesłuchany prawdopodobnie dzisiaj w godzinach południowych.

Podejrzewany o atak przebywa w policyjnym areszcie, pozostaje do dyspozycji płockiej prokuratury. Wstępnie czynności prowadzone są w kierunku usiłowania zabójstwa.